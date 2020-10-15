الكثير من النفايات في الطرقات – تحسين خدمات جمع النفايات في وانة

2020/10/15 | 18:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ناحية وانة من إحدى النواحي التابعة لقضاء تكليف في محافظة نينوى، وتقع في القسم الغربي الشمالي من مدينة الموصل والتي تبعد حوالي60كم عن مركز المدينة و70كم جنوباً عن محافظة دهوك وتعتبر من المناطق الاولى بعد بوابة سد الموصل وتبعد حوالي 12كم عن بحيرة السد.تسكن في ناحية وانة الكرد والعرب …

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