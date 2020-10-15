العراق يسجل 3587 إصابة جديدة بكورونا و65 حالة وفاة.. الخميس

2020/10/15 | 18:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3587 إصابة جديدة بفيروس كورونا و65 حالة وفاة.وقالت وزارة الصحة في بيان صادر، اليوم الخميس، إنها رصدت تماثل 3356 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، أن عدد الإصابات الإجمالية بالفيروس في العراق بلغت …

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