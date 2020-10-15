افتتاح عيادات استشارية داخل المستشفيات بعد الدوام الرسمي

2020/10/15 | 18:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية فتح عيادات طبية استشارية في بعض المستشفيات الحكومية تعمل بعد الدوام الرسمي وتضم اطباء اختصاص وتقدم افضل الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية وحسب ماتقتضيه المصلحة العامة .وقال مدير عام الدائرة الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي استنادا الى بيان وزارة الصحة والبيئة دائرة التخطيط وتنمية الموارد قررت الدائرة افتتاح عيادات طبية […]

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