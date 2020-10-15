2020/10/15 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الخارجية: تشكيل لجنة فنية للتنسيق مع الجانب الأميركيّ لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركيّة خارج العراق

– وزير الخارجيّة فؤاد حسين يترأس اجتماعاً بحضور مُستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وممثلي عدد من الجهات القطاعيّة العراقيّة المعنيّة بالملفّ الأمنيّ.

– الخارجية: انبثقت عن الاجتماع لجنة فنّية تضطلع بمهمّة التنسيق مع الجانب الأميركيّ لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركيّة خارج العراق.

– الخارجية: اللجنة تعتبر من مُخرَجات الحوار الستراتيجيّ المستمر بين الحكومة العراقيّة والحكومة الأميركيّة والذي جرت أعماله في واشنطن آب الماضي.

– الأعرجي وحسين يشددان على ضرورة تعزيز سلطة القانون واهمية اقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول قائمة على اساس المصالح المشتركة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

– الأعرجي وحسين يبحثان موضوع حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية وفقا للقوانين والاعراف الدولية التي تفرض على الدولة المضيفة حمايتها.

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