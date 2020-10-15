المفوضية الأوروبية توصي بإجراءات مشتركة لطرح لقاحات لكورونا في حال توفرها

2020/10/15 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوصت المفوضية الأوروبية بإجراءات مشتركة لطرح اللقاحات في حال توفرها، مؤكدة عدم استعدادها لمواجهة موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وحث مارجريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية، دول الاتحاد الأوروبي على تبني استراتيجية مشتركة للمرحلة الجديدة من الوباء، وتجنب تفاوت الإجراءات الوطنية المختلفة التي اتسمت بها الأشهر الأولى للوباء في القارة.

وقالت المفوضية إنه يجب تزويد المستشفيات وخدمات التطعيم بالعاملين المهرة والمجهزين بالمعدات الوقائية اللازمة، وحثت الحكومات على تجنب النقص الذي عانى منه التكتل عندما تفشى الوباء في مارس.

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