أوكسفورد تطور جهازا يمكنه الكشف عن كورونا خلال 5 دقائق

2020/10/15 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت جامعة أوكسفورد البريطانية، عن تطوير اختبار يمكنه الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في أقل من خمس دقائق.

وذكرت الجامعة على موقعها انها تأمل في بدء تطوير جهاز الاختبار مطلع العام المقبل، وان يكون معتمدا ومتاحا بعد ذلك بستة أشهر، مبينة ان الجهاز قادر على اكتشاف الفيروس وتمييزه عن الفيروسات الأخرى بدقة عالية، في حين أكد أحد العلماء من قسم الفيزياء بالجامعة ان الجهاز سيكون بسيطا وسريعا للغاية وغير مكلف، ويمكن استخدامه في الاختبارات التي تستهدف أعدادا كبيرة من الاشخاص في المطارات والشركات وغيرها من الأماكن المكتظة.

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