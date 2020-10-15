"بقرة بحر" تثبت أن صحراء مصر كانت مغمورة بالمياه

2020/10/15 | 18:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة أن بقرة البحر العملاقة كانت متواجدة قبل حوالي 40 مليون سنة في المياه فيما يعرف الآن بالصحراء الشرقية في مصر.

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