الهجرة والمهجرين تعلن احصائية بعدد النازحين المتبقين وتصرح بخطتها المقبلة

2020/10/15 | 18:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس، وجود 59 ألف نازح موزعين على المخيمات المنتشرة في كردستان وبيقية المحافظات، أغلبهم من سنجار، مؤكدة عدم وجود سقف زمني لإغلاق المخيمات وعودة النازحين بشكل طوعي.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (15 تشرين الاول 2020): إن "أهم أولويات الوزارة هي عودة النازحين ولكن بطريقة طوعية ومن دون أكراه أو ضغوط"، مؤكدا "عدم وجود سقف زمني لغلق المخيمات وعودة النازحين الى مناطقهم بشكل طوعي".

وأضاف أن "عودة النازحين إلى ديارهم تواجه بعض الصعوبات والمشاكل، لذلك نحن نحاول تذليل هذه الصعوبات وتسهيل مهمة عودتهم إلى ديارهم".

وأشار إلى أن "هنالك بعض القضايا التي تحول دون عودة النازحين، منها المتعلقة بالجانب الأمني، والسياسي، والصراع العشائري والثارات، وبعضها يتعلق بالقضايا الخدمية، إذ أن بعض المناطق مهدمة، التي تحتاج الى تأهيل".

وأوضح أن "أكثر النازحين هم من سنجار، إذ يوجد 59 الف نازح في المخيمات سواء في المخيمات الموزعة في كردستان او في بقية المحافظات".

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