توقعات بشتاء مبكر في العراق (خارطة)

2020/10/15 | 18:32 - المصدر: NRT عربية

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تشير توقعات الطقس، الخميس، الى اندفاع منخفض جوي قطع من اصول شبة قطبية مع كتلة مدارية رطبة.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية على حسابه بموقع "فسيبوك" اليوم (15 تشرين الاول 2020)، ان هناك "منخفض جوي قطع في الطبقات العليا من اصول شبه قطبية يندفع نحو مصر وشمال افريقيا في الثلث الاخير من الشهر بالتزامن مع اقتراب كتلة مدارية رطبة في الطبقات الجوية بداية الشهر المقبل".

واضاف، ان "تطورات هذا المنخفض علينا مازالت غامضة بسبب صعوبة التوقع للفترات البعيدة خلال موسم الخريف الانتقالي" .

واوضح، ان "التوقع الحتمي ان برودة الشتاء هذا الموسم تبدو مبكرة (الثلث الاول من شهر 11)

ا.ح

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