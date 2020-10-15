العراق يشكل لجنة للتنسيق مع الجانب الأميركي لجدولة إعادة قواتها خارج البلاد

2020/10/15 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الخارجية، الخميس، 15 تشرين الأول، 2020،تشكيل لجنة فنية تضطلع بمهمة التنسيق مع الجانب الأميركي لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركية خارج العراق‎.‎

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس اجتماعا حضره مستشار الأمن الوطني الأستاذ قاسم الأعرجي، وممثلو عدد من الجهات القطاعية العراقية المعنية بالملف الأمني".

واضاف البيان أن "الاجتماع جرت اعماله في مقر وزارة الخارجية اليوم الخميس الموافق 15/ تشرين الأول/2020 انبثقت عنه لجنة فنية تضطلع بمهمة التنسيق مع الجانب الأميركي لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركية خارج العراق".

وتابع أن "اللجنة تعد من مخرجات الحوار الستراتيجي المستمر بين الحكومة العراقية والحكومة الأميركية الذي جرت أعماله في واشنطن في /19آب/2020".

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