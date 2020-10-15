2020/10/15 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حدد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، شيروان ميزرا، اليوم الخميس، سببين وراء انتشار العملة المزورة في الاسواق.

وقال شيروان ميرزا، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "انتشار العملة المزورة في الاسواق ياتي من سببين رئيسيين هما الازمة الاقتصادية وتداعياتها، وضعف الجهات الامنية المعنية بهذا الامر".

واضاف ميرزا، أن "من يروج العملة المزورة هي مافيات داخلية وخارجية، تنشط في اي عمل غير قانوني"، مشيرا الى ان "متابعة ملف العملة المزورة يقع على عاتق الدولة والجهات الامنية والمصارف والبنوك".

ودعا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب المواطنيين ممن يريدون الحصول على اي عملة اجنبية الى "اعتماد مكاتب صيرفة او بنوك موثوقة".

وانتشرت في السنوات السابقة ظاهرة تزوير العملة في الأسواق المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر للتجار الذين تنطلي عليهم العملة المزورة، وفي خفت حدتها مؤخرا، مازالت وزارة الداخلية تقبض بين الحين والآخر على عصابات تزوير العملة.

وتتحدث تقارير صحفية، نقلا عن بيانات البنك المركزي عن أن حجم الكتلة النقدية العراقية المتداولة في العراق تبلغ ما بين 40 و45 ترليون دينار عراقي، يضاف لها ما لا يقل عن 4 مليارات دينار عراقي كعملة مزيفة من قبل مافيات وعصابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحدد سببين وراء انتشار العملة المزيفة ويوجه دعوة للمواطنين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحدد سببين وراء انتشار العملة المزيفة ويوجه دعوة للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).