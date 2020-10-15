الخارجية تعلن تشكيل لجنة فنية لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركية خارج العراق

2020/10/15 | 18:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة فنية لجدولة اعادة انتشار القوات الاميركية خارج العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت “تقدم” نسخة مه، ان”وزير الخارجيّة فؤاد حسين، ترأس اجتماعاً حضره مُستشار الأمن الوطنيّ قاسم الأعرجي، وممثلو عدد من الجهات القطاعيّة العراقيّة المعنيّة بالملفّ الأمنيّ”.

واضاف الصحاف، ان “أعمال الاجتماع جرت في مقرّ وزارة الخارجيّة، حيث انبثقت عنه لجنة فنّية تضطلع بمهمّة التنسيق مع الجانب الأميركيّ لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركيّة خارج العراق”.

واوضح ان ، “اللجنة المشكلة تعد من مُخرَجات الحوار الستراتيجيّ المستمر بين الحكومة العراقيّة والحكومة الأميركيّة الذي جرت أعماله في واشنطن في /19آب/2020”.

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