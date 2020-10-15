قراءة في صفحات من ماضي الكرد السوريين القريب - صلاح بدرالدين

2020/10/15 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين سبق وأشرنا مرارا وتكرارا الى ضرورة مناقشة الماضي الذي حوره الشوفينييون وشوهوا جوانب منه وشاركهم بذلك عن ( جهل أو قصد ) بعض الأقلام الكردية هناك الكثير في تاريخ شعبنا يحتاج الى أكثر من وقفة وتوضيح ومتابعة عبر النقاش العلمي الموضوعي الهادئ .



سرخت وبنخت ( كلمتان كرديتان ترجمتهما العربية تعني – فوق الخط وتحت الخط – فقبل ترسيم الحدود السورية التركية بعد انهيار الإمبراطورية العثماني ......





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