إيطاليا تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بكورونا

2020/10/15 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم

الخميس، عن تسجيلها 8804 إصابات جديدة

بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا قياسيا

لعدد الحالات على أساس يومي في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في

إحصائية جديدة، بارت

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