تسجيل 65 حالة وفاة و 3587 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2020/10/15 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم ،

تسجيل 65 حالة وفاة و 3587 اصابة جديدة

بفيروس كورونا قابلتهما 3356 حالة تعاف.

وقالت الوزارة في بيانها انها اجرت

اليوم 20023 عملية فحص وسجلت 3587 اصابة

جديدة بفيروس ك

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