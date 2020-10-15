الخارجية: انبثاق لجنة فنية لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركيّة خارج العراق

2020/10/15 | 18:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة الخارجية، عن انبثاق لجنة فنّية للتنسيق مع الجانب الأميركيّ لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركيّة خارج العراق.

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