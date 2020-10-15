بسبب الازمة الاقتصادية..المالية النيابية تحذر من انهيار العملية السياسية

2020/10/15 | 18:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…حذرت اللجنة المالية النيابية، الخميس، من انهيار العملية السياسية بسبب الازمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الحكومة ملزمة بتقديم اصلاحات حكومية حقيقية ومن دون ذلك فان العملية السياسية في البلاد معرضة للانهيار”، لافتا الى ان “الوضع الاقتصادي معرض للانهيار بسبب الازمة الحالية”.واضاف ان “اللجنة المالية طلبت من وزير المالية الجلوس ومناقشة الازمة المالية في البلاد منذ تسنمه المنصب ولكنه تهرب”، مبينا ان “الورقة البيضاء لاتزال غير واضحة المعالم”.واكدت اللجنة المالية النيابية، امس الاربعاء، انها لم تطلع على الورقة البيضاء المقدمة من الحكومة حتى الان رغم وصولها الى مجلس النواب.وبين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، اول امس الثلاثاء، ان الحكومة لا تمتلك رؤية حقيقية لحل الازمات المالية والاقتصادية في البلاد.



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