2020/10/15 | 18:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، المباشرة بتنفيذ خط طوارئ جديد لخدمة عدد من مناطق غرب العاصمة استعداداً لموسم الامطار.

وقال بيان للامانة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان ” دائرة بلدية الشعلة باشرت تنفيذ خط طواريء جديد في شارع البطاوي لمعالجة المشكلات التي تعاني منها المجمعات السكنية القريبة ودور الري اسفل مجسر الخط السريع واجزاء من محلة ( ٤٦٤ ) بمنطقة ام نجم”.





واضاف البيان، ان ” العمل يتضمن تنفيذ خط بطول (٢٤٠) متر بقطر (٣١٥) ملم و بعمق (٣_٤)م مع إنشاء حوض محطة غاطسة ونصب غواطس عدد اثنان بحجم ( ٨ و ٦) انج لاستقبال ودفع المياه باتجاه النهر اثتاء فترة هطول الامطار فقط “.





واوضح، ان “الدائرة مستمرة بتنظيف الخطوط الرئيسية والفرعية ومشبكات مياه الامطار وتهيئة المحطات فضلا عن تعويض مفقودات الاغطية بشكل يومي “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تباشر تنفيذ خط طواريء لخدمة مناطق غرب العاصمة استعداداً للامطار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تباشر تنفيذ خط طواريء لخدمة مناطق غرب العاصمة استعداداً للامطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).