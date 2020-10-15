الخارجية: تشكيل لجنة تنسيقية لجدولة إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج العراق

2020/10/15 | 18:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الخارجية العراقية ،اليوم الخميس، تشكيل لجنة تنسيقية مع الجانب الأميركي لجدولة إعادة انتشار القوات خارج البلاد.وقال أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، في بيان صادر، اليوم، إن وزير الخارجية فؤاد حسين ترأّس اجتماعاً حضره …

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