2020/10/15 | 18:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من تقديرات المحللين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط يتجاوز التوقعات لمخزونات النفط الأمريكية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط يتجاوز التوقعات لمخزونات النفط الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).