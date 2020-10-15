ما الذي سيجنيه العراق اقتصادياً من ميناء الفاو الكبير؟

2020/10/15 | 18:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سها داود نجار، اليوم الخميس، إمكانية الهيأة لإدارة الجوانب الاستثمارية في مشاريع وزارة النقل بضمنها مشروع ميناء الفاو الكبير من خلال خلق فرص المنافسة لما يحمله من مردودات اقتصادية مالية كبرى للعراق تتمثل بنقل وإيصال البضائع والنفط بشكل أسرع.

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