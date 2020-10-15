وفد من الاتحاد الوطني يزور وزير الكهرباء الاتحادي

2020/10/15 | 18:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد قيادي من الاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الخميس، وزير الكهرباء الاتحادي لتقديم التهنئه له بمناسبه تسنمه المنصب الجديد وجهود الوزارة في تقديم خدماتها للعراقيين.

وجرى خلال لقاء مناقشة بعض الافاق والرؤئ الاستراتيجية بشان الوضع العام .

وضم الوفد عضوي اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الدكتور مجيد حمد أمين مسؤول مكتب العلاقات الوطنية ورابحة حمد عبدالله مسؤولة مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني .

وفي نهاية اللقاء، شكر وزير الكهرباء الوفد الزائر وحملهم التحيات لقيادة الحزب.

PUKmedia مكتب العلاقات الوطنية للـ ا.و.ك

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