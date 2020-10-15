بافل طالباني يبحث مع القنصل الفرنسي عدة مسائل

2020/10/15 | 18:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني في مبنى المكتب السياسي بمدينة السليمانية اليوم الخميس 15/10/2020 القنصل الفرنسي العام في اقليم كوردستان اوليفي ديكوتيني.

وجرى خلال لقاء بحث اخر التطورات والاوضاع في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة، حيث اوضح بافل طالباني رؤية الاتحاد الوطني للمسائل، مؤكدا مطلب الاتحاد الوطني في انظمة سياسة كوردستانية وطنية مشتركة تتناسب مع الظروف الراهنة ووجهات النظر المختلفة للاطراف السياسية وللجماهير.

واوضح طالباني، ان السياسة الجديدة للاتحاد الوطني تتجه نحو حكم جيد وتقديم خدمات اكثر للمواطنين ومن هذه الناحية دعم انجاح عملية الاصلاح الجذري بما يخدم الاعمار وتقديم خدمات افضل للمواطنين.

وبشان الاوضاع الامنية وتحركات بقايا داعش، تم تبادل الاراء والدعم في التنسيق والتعاون الاكثر بين اقليم كوردستان والتحالف الدولي من اجل الاستقرار والامن في المنطقة.

PUKmedia

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