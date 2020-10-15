البارزاني: نستثمر في المستقبل ونسعى نحو توفير طاقة أنظف وأقل تكلفة

2020/10/15 | 18:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني عن توجه الإقليم نحو توفير بدائل للنفط والغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وفي هذا الصدد نشر البارزاني تغريدة على تويتر، قال فيها ان الإقليم يسعى للاستثمار في المستقبل، من خلال التحرك نحو طاقة أنظف واقل تكلفة لكردستان، مبينا ان ما أطلق عليها الطاقة الخضراء ستكون قطاعًا رئيسا لازدهار اقتصاد الإقليم.

ومما يجدر ذكره ان انتاج الكهرباء في الإقليم يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي والنفط الأسود، في حين يكون الاعتماد على المحطات الكهرومائية بنسبة سبعة بالمئة فقط.

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