2020/10/15 | 18:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجاوزت أعداد الوفيات بفيروس كورونا عشرة الاف حالة، منذ تفشي الوباء في عموم محافظات العراق.

واكدت وزارة الصحة وفاة خمسة وستين مصابا بالفيروس ليبلغ المجموع الكلي عشرة الاف وستة وثمانية وفاة، فيما سجلت الوزارة ثلاثة الاف وخمس مئة وسبعة وثمانين إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الكلي للإصابات الى أكثر من أربعة مئة وستة عشر ألف .

هذا وسجلت الوزارة ثلاثة الاف وثلاث مئة وستة وخمسين حالة شفاء ليصل العدد الكلي لحالات الشفاء الى أكثر من ثلاث مئة وخمسين ألف حالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة: إصابة 3587 وشفاء 3356 ووفاة 65 مصابا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة: إصابة 3587 وشفاء 3356 ووفاة 65 مصابا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).