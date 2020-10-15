2020/10/15 | 19:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الخارجية، الخميس، تشكيل لجنة فنية لتنسيق انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، 15 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "وزير الخارجيّة فؤاد حسين ترأس اجتماعًا حضره مُستشار الأمن الوطنيّ قاسم الأعرجي، وممثلو عدد من الجهات القطاعيّة العراقيّة المعنيّة بالملفّ الأمنيّ".

اقرأ/ي أيضًا: الفصائل ترضخ لتهديد واشنطن..



كتائب حزب الله تعلن "هدنة" في العراق

وأضاف البيان، أنّ "أعمال الاجتماع جرت في مقرّ وزارة الخارجيّة، اليوم، وانبثقت عنه لجنة فنّية تضطلع بمهمّة التنسيق مع الجانب الأمريكي لجدولة إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج العراق".

وأوضح البيان، أن "اللجنة تُعَدُّ من مُخرَجات الحوار الاستراتيجيّ المستمر بين الحكومة العراقيّة والحكومة الأمريكية الذي جرت أعماله في واشنطن في 19 آب/أغسطس 2020".

وأعلنت الفصائل المسلحة، مؤخرًا، إيقاف الهجمات ضد السفارة الأمريكية وأرتال معدات قوات التحالف، في هدنة مؤقتة بعد وساطات، مشترطة إعلان جدول لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، كما هددت بهجمات واسعة في حال عدم تحقق ذلك.

اقرأ/ي أيضًا:

ضغط أمريكي للحد من "الكاتيوشا"..



ومواقف منقسمة بين السياسة و"المقاومة"

صواريخ الفصائل "تتلطخ" بدماء الأطفال..



غليان ونُذر حرب في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشكِّل لجنة لتنسيق انسحاب القوات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشكِّل لجنة لتنسيق انسحاب القوات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).