لجنة مشتركة للتنسيق مع واشنطن بشأن جدولة انسحاب قوّاتها من العراق

2020/10/15 | 19:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الخارجيّة، الخميس، تشكيل "لجنة تنسيقية" مع واشنطن لإعادة جدولة القوات الامريكية خارج العراق.



وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (15 تشرين الأول 2020)، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين ترأس اجتماعاً حضره مُستشار الأمن الوطنيّ قاسم الأعرجي، وممثلو عدد من الجهات القطاعيّة العراقيّة المعنيّة بالملفّ الأمنيّ".

وأضاف، أن "أعمال الاجتماع جرت في مقرّ وزارة الخارجيّة اليوم الخميس المُوافِق 15/ تشرين الأول/2020 انبثقت عنه لجنة فنّية تضطلع بمهمّة التنسيق مع الجانب الأميركيّ لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركيّة خارج العراق".

وأشار الى أن "اللجنة تعد من مُخرَجات الحوار الستراتيجيّ المستمر بين الحكومة العراقيّة والحكومة الأميركيّة الذي جرت أعماله في واشنطن في /19آب/2020".

وتعرضت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية وعراقية للقصف من قبل مجموعات مُسلحة، تطالب بخروجها من البلاد.

كما تعرضت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، لا سيما محيط السفارة الأمريكية، لسقوط صواريخ، تم اعتراض بعضها.

وتنشط في الآونة الأخيرة الهجمات على أرتال وشاحنات لدى نقلها معدات مؤون خاصة بقوات التحالف الدولي بالعراق.

وقبل أيام، هدد وزير الخارجية مايك بومبيو، بإغلاق السفارة الأمريكية في العراق، ردًا على تصاعد الهجمات

ويوم الاثنين الماضي، وصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، سحب القوات الأمريكية من العراق في الوقت الحالي بأنه قد يشكل "كارثة كبرى" على بلاده، فيما دعا إلى ضرورة عقد حوار "شفاف ومكشوف" مع الإيرانيين، يكون مبنيًا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.

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