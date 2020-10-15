نائب يوجه دعوة غير مسبوقة الى الكاظمي: إنسحب من اوبك!

2020/10/15 | 19:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى التهديد بسحب العراق من منظمة أوبك.

وقال الموسوي في حديث متلفز تابع تفاصيله "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (15 تشرين الأول 2020) ، إن "الكاظمي مطالب بمخاطبة الدول المصدرة عبر أوبك ومن بينها السعودية من أجل تخفيض انتاجها إلى 10 ملايين برميل يوميا بدلا من 13 ملايين برميل يوميا، وإعادة النظر بقرار تخفيض النفط في حصة العراق ".

واضاف أن "العراق يصدر حاليا مليونين ونصف المليون برميل يوميا وحصته اقل من امكانياته"، مشيرا إلى أن "العراق من المؤسسين لمنظمة أوبك وانسحابه منها لن يؤثر عليه اطلاقا بل سيخدمه والواردات الاضافية ستحل الكثير من المشاكل المالية لأنها تضيف موارد اضافية ".

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