بيان من شرطة البصرة يرد على ’’معلومات’’ بحدوث إنفلات امني

2020/10/15 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف - بيان رسميماتناقلتة البعض من القنوات الفضائية بخصوص انفلات الوضع الامني في محافظة البصرة غير صحيح

منذ إنطلاق عمليات الوعد الصادق البصرة تشهد استقرار أمني جيد من كافة النواحي

البصرة آمنة ولا وجود الإنتشار السلاح أو تداولة خصوصا بعد عمليات الوعد الصادق وأغلب التصريحات ألتي تطلق عبر وسائل الإعلام غايتها التأثير على الوضع الامني في المحافظة

البصرة أفضل بكثير من أغلب المحافظات من الناحية الأمنية

إنطلاق عمليات الوعد الصادق يعتمد على تقدير الموقف الامني من قبل القيادة

القنوات الفضائية العاملة في محافظة البصرة كان لها الدور الكبير في التغطية الإعلامية لعمليات الوعد الصادق ورسالتها الإعلامية كانت على مستوى عال من المهنية في نقل الحقيقة والحرص على أمن واستقرار البصرة وأهلها

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