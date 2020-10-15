تغيير بسعر الصرف وقيمة رواتب فئات.. مخاوف من تحول الورقة البيضاء إلى ’’حمراء’’

2020/10/15 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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وصف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الخميس (15 تشرين الأول 2020)، الورقة البيضاء للإصلاح المالي التي قدمتها الحكومة الى البرلمان بـ "الحمراء"، فيما أكد أنها تحتاج الى 8 سنوات لتنفيذها.وقال المشهداني في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الورقة التي قدمتها الحكومة الى البرلمان هي ورقة حمراء وليست بيضاء وتحتاج الى تضحيات كبيرة من الشعب العراقي من الطبقات الوسطى والفقيرة، لان الورقة الإصلاحية ستقوم بتخفيض سقف الرواتب ورفع سعر الصرف وسترتفع نسبة الفقر في العراق".وأضاف، أن "الورقة فيها جوانب إيجابية كثيرة لكنها لا تصلح للازمة التي يشهدها العراق الان والتي ستستمر الى نهاية العام القادم مع انخفاض سعر النفط"، مبينا أنها "عبارة عن رسالة ماجستير وليست برنامج إصلاحي لحكومة وتحتاج الى 8 سنوات لتنفيذها".وأشار الى أنه "في حال موافقة البرلمان على هذه الورقة البيضاء فمن المتوقع ان يقوم البرلمان الجديد بعد الانتخابات بإلغاء الورقة".

ونشرت وكالة (بغداد اليوم)، الثلاثاء (13/10/2020)، بنود ’’الورقة البيضاء’’ المقدمة من الحكومة الى مجلس النواب.

وجاء في مقدمة الورقة ’’البيضاء’’، المقدمة من حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى البرلمان، والتي حصلت (بغداد اليوم)، على نسختها الكاملة: "ان هذه الورقة البيضاء تتضمن التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي، بهدف إدارة الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة، ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين إدارة المؤسسات المالية، وقد اضطلعت الخلية بوضع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي، رقم (5) لسنة 2020، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لموجهة التحديات المقبلة".

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