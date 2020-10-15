رحلة القضاء على الفقر

2020/10/15 | 19:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوسف بن مير رئيس مؤسسة الأطلس الكبير- المغرب يخلد يوم الـ 17 من أكتوبر اليوم العالمي للقضاء على الفقر.ويرمز الاحتفال بهذا اليوم إلى أن طريق القضاء على الفقر ليس أمرًا سريًا أو قضية يكتنفها الغموض.بل إن تخليد هذا اليوم دليل بسيط على أن أول خطوة نحو إنهاء الفقر هي، بالأساس، نشر الوعي والمعرفة […]

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