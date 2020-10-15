وزارة العدل الامريكية : ارتفاع نسبة مطالبات اعانة البطالة الى 898 الفا خلال اسبوع

2020/10/15 | 19:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اعلنت وزارة العدل الامريكية ، الخميس، ان المطالبات الجديدة للحصول على اعانات البطالة قد ارتفعت بشكل حاد وغير متوقع الى 898 الف مطالبة.وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” القفزة القياسية في مطالبات اعانة البطالة اعادت الحال الى ماكانت عليه في شهر آب الماضي وهو اسوأ اسبوع منفرد منذ الازمة المالية بين اعوام 2008 الى 2010 خلال فترة الركود الاقتصادي”.واضاف أن ” 327 الفا و 891 شخصا قدموا ايضا مطالبات للحصول على مزايا بموجب برنامج خاص لمساعدة العمال غير المؤهلين عادةً للحصول على المزايا والذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء وفقا للارقام غير المعدلة “.ويأتي التقرير وسط مأزق مستمر في واشنطن بشأن تمرير المزيد من المساعدات للاقتصاد الأمريكي المحاصر ، حيث لا يزال الديمقراطيون والجمهوريون غير قادرين على الاتفاق على حزمة تحفيز جديدة بعد انتهاء صلاحية الإجراءات الرئيسية لقانون (كاريس) البالغ قيمته 2.2 ترليون دولار والذي تم تمريره في آذار الماضي”.وقال روبرت فريك من الاتحاد الائتماني الفيدرالي البحري إنه و”استنادًا إلى بيانات مطالبات البطالة اليوم ، يتلاشى وضع التوظيف بشكل أسرع مما كان متوقعًا ، ومن المحتمل أن يكون متأثرًا بعشرات الآلاف من حالات التسريح من قبل أرباب العمل الكبار مثل شركات الطيران وشركات ديزني”.وكان استطلاع مؤسسة امباير الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد استقر عند 10.5 بالمائة في شهر تشرين الاول ، بانخفاض بنحو سبع نقاط عن ايلول ، لكنه يشير إلى أن التصنيع في ولاية نيويورك وأجزاء من نيوجيرسي وكونيتيكت كان يتوسع للشهر الرابع على التوالي.



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