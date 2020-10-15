وفاة مدني واصابة اخر باحتراق صهريج لنقل المشتقات النفطية بالقرب من منفذ طربييل

2020/10/15 | 19:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني، الخميس، بوفاة مدني واصابة اخر جراء احتراق صهريج لنقل المشتقات النفطية غربي الانبار .وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “شاحنة محملة بالمشتقات النفطية احترقت بشكل مفاجئ حالة وصولها الى مجمع طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار، ما اودى بحياة مدني واصابة اخر بجروح متفاوتة تم نقله الى احدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج الازم “.وأضاف، أن “التحقيقات الاولية بالحادث تشير الى ان قدحة كهربائية نتيجة خلل في منظومة كهرباء الشاحنة ادى الى احتراقها بشكل مفاجئ”، مبينا ان ” القوات الامنية وبصحبتها دورية للدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتمكنت الدورية من اخماد الحريق”.انتهى/ 12

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