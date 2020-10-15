محدث.. هبوط الأسهم الأوروبية بأكثر من 2% عند الإغلاق

2020/10/15 | 19:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: خيّم الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف فيروس كورونا وتلاشي آمال اقتراب التحفيز الأمريكي.

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