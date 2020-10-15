2020/10/15 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد العمليات: البصرة آمنة ولا وجود لانتشار او تداول السلاح) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد العمليات: البصرة آمنة ولا وجود لانتشار او تداول السلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).