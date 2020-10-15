نائبة بلاسخارت تزور عائلة الزعيم الروحي الأيزيدي الراحل

2020/10/15 | 19:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..زارت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق السيدة إيرينا فوياشكوفا-سوليورانو عائلة الزعيم الروحي الأيزيدي الراحل بابا شيخ خرتو حاجي إسماعيل.وزارت ضريحه في قرية بوزان في قضاء شيخان لتقديم تعازيها.وأكدت نائبة الممثل الخاص اثناء زيارتها على الحاجة إلى العدالة، مع الاعتراف بالفظائع المرتكبة […]

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