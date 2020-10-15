رئيس أقليم كردستان يبدي رغبته بزيارة كربلاء والعتبات المقدسة

2020/10/15 | 19:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، الخميس ، دعوة لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لزيارة المحافظة.وقال الخطابي في تصريح لـــــ (المستقلة ) عقب زيارته اقليم كردستان ولقائه رئيس الاقليم ، إن “كربلاء بحثت التعاون في مجال الاعمار والبناء والاستثمار ونقل الخبرات الى المحافظة “.وأوضح إن “تجربة […]

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