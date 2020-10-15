هيئة الاستثمار تكشف عن رؤيتها بشأن ميناء الفاو الكبير

2020/10/15 | 19:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، الخميس، إمكانية الهيأة لإدارة الجوانب الاستثمارية في مشاريع وزارة النقل بضمنها مشروع ميناء الفاو الكبير من خلال خلق فرص المنافسة لما يحمله من مردودات اقتصادية مالية كبرى للعراق تتمثل بنقل وإيصال البضائع والنفط بشكل أسرع.

وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي للهيئة تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (15 تشرين الاول 2020)، أن " نجار ناقشت خلال لقائها وزير النقل ناصر حسين الشبلي أبرز مشاريع الوزارة من بينها مشروع الفاو الكبير وما يحمله من مردودات اقتصادية مالية كبرى للعراق تتمثل بنقل وايصال البضائع والنفط بشكل أسرع من أي وقت مضى، كما يمنح الفرصة لتنويع طرق الاستيراد والتصدير مع تنشيط قطاع النقل".

واضاف، أن "رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار أكدت إمكانية إدارة الجوانب الاستثمارية في المشروع من خلال خلق فرص المنافسة بشكل أوسع واستثمار العلاقات والإمكانيات العالية التي يمتلكها البنك الدولي لدعم هذا المشروع الذي من شأنه ان يقدم دعما معنويا للمواطن العراقي ويحسم الجدل الواسع الذي أثير حوله مؤخرا يضاف للجدوى الاقتصادية للمشروع".

وقدم وزير النقل، بحسب البيان "رؤيته لأشكال التعاون الممكنة مع الهيئة لتنفيذ مشاريع مهمة أخرى في الوزارة منها مشروع القطار المعلق وما يمكن أن يوفره من فرص عمل تصل الى 10 آلاف فرصة عمل لأهالي بغداد"، كاشفا عن "إمكانية إنجازه من شركة أنستل الفرنسية بالتعاون مع شركة هونداي الكورية بكلفة تصل الى (مليون يورو) الى جانب مشاريع أخرى تدرس الوزارة فرص تنفيذها".

ا.ح

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