"التواصل" سلاحاً منفلتاً !

2020/10/15 | 19:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سالم مشكور

وسائل التواصل، وتحديداً تويتر والفيس

بوك، لم تعد مجرد برامج تواصل، بل باتت

سلاحاً بيد من يستخدمه لأغراض أبعد مدىً

من مجرد التواصل.

فوائد هذه الوسائل كبيرة، لكن سوء

استخدامها يسبب أض

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