ثلاثة ملفات على طاولة مباحثات الكاظمي مع السفير الروسي

2020/10/15 | 19:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع

السفير الروسي في العراق ماكسيم

ماكسيموف، الخميس، ثلاثة ملفات من

بينها تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت وكالة

نون الخبرية، نسخة منه، إن "رئي

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