العراق يشكل لجنة للتنسيق مع الجانب الأميركي على جدولة نشر قواته خارج العراق

2020/10/15 | 19:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية، الخميس، عن

تشكيل لجنة فنية تضطلع بمهمة التنسيق مع

الجانب الأميركي لجدولة إعادة انتشار

القوات الأميركية خارج العراق‎.‎

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف

في بيان تلقته وكالة ن

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