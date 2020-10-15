دخول 48 صهريجاً محملاً بالأوكسجين من الكويت عبر سفوان

2020/10/15 | 19:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة عن دخول 48 صهريجا محملا بمادة الأوكسجين السائل بوزن إجمالي 960 طن قادمة من دولة الكويت الشقيقة، لرفد وتعزيز المستشفيات بهذه المادة الضرورية لمعالجة ومكافحة المصابين بجائحة كورونا والحالات المرضية الأخرى.

اذ تؤكد هيأة المنافذ الحدودية تسخير كافة الإمكانات المتاحة من ملاكاتها لمساعدة أبناء شعبنا العزيز لتخطي الأزمة الراهنة والحرص الشديد على توفير كافة المستلزمات الوقائية والطبية لضمان سلامتهم وصحتهم.

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