بيع أغلى صقر بالعالم في دولة مجاورة للعراق

2020/10/15 | 19:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بيع صقر في السعودية، في أغلى عملية بيع على الإطلاق لهذا النوع من الطيور، وأغلى عملية شراء حتى الآن في مزاد سنوي يقام لمدة 45 يومًا لطيور الصيد النادرة فى الخليج.

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