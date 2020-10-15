تشكيل لجنة تنسيقية مع واشنطن بشأن إعادة جدولة انتشار القوات الأميركية خارج العراق

2020/10/15 | 19:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية تشكيل لجنة فنّية تضطلع بمهمّة التنسيق مع واشنطن لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركيّة خارج العراق

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وبحضور مُستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وممثلي عدد من الجهات القطاعيّة العراقيّة المعنيّة بالملفّ الأمنيّ.

الخارجية بينت أن اللجنة تعتبر من مُخرَجات الحوار الاستراتيجيّ المستمر بين الحكومة العراقيّة والحكومة الأميركيّة، والذي جرت أعماله في واشنطن آب الماضي.

من جانب آخر، شدد حسين والأعرجي على ضرورة تعزيز سلطة القانون، واهمية اقامةِ علاقاتٍ متوازنة مع جميع الدول قائمةٍ على اساس المصالح المشتركة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، الى جانبِ حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية على وفق القوانين والاعراف الدولية التي تــُـفرض على الدولة المضيفة ذلك.

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