بتال يرجح تجاوز التعداد السكاني 40 مليون نسمة

2020/10/15 | 19:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح وزير التخطيط خالد بتال تجاوز التعداد السكاني للعراق أربعين مليون نسمة.

شدد بتال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير التخطيط في اقليم كوردستان دارا رشيد في اربيل ، حاجة العراق على ضرورة اجراء تعداد سكاني وفق أسس عملية رصينة لمعرفة حجم التضخم في العراق، مضيفا ان الوزارة بصدد معرفة عدد المنازل وعدد سيارات الاجرة وعدد الذين لم يصل إليهم المياه الصالحة للشرب.

وحول ملف النزوح أكد بتال ان الوزارة تدرس معرفة اسباب عدم عودة النازحين ونعمل على تهيئة الاجواء لعودتهم لمناطقهم.

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