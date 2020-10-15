2020/10/15 | 20:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي على التهديدات التي أطلقها أحد المقربين من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خلفية تصريحات أدلى بها الأعرجي بشأن التطبيع مع إسرائيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تصريحات الأعرجي .. "وزير الصدر" يهدد بـ"التأديب"وعراقيون يردون) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تصريحات الأعرجي .. "وزير الصدر" يهدد بـ"التأديب"وعراقيون يردون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).