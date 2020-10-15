العراق.. اجتماع أمني لبحث التطورات الأخيرة تنبثق عنه لجنة تنسيق مع أميركا

2020/10/15 | 20:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

ناقش مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، مع وزير الخارجية، فؤاد حسين، الخميس، التطورات الأخيرة في العراق، وضرورة تعزيز سلطة القانون، وحماية السفارات والبعثات وفقا للقوانين والأعراف الدولية، كما انبثق عن الاجتماع لجنة فنية للتنسيق مع الجانب الأميركي لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركية خارج العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (15 تشرين الأول 2020)، ان "الأعرجي زار وزارة الخارجية والتقى الوزير فؤاد حسين".

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء الحديث عن التطورات الأخيرة في العراق، وضرورة تعزيز سلطة القانون وأهمية إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول، قائمة على أساس المصالح المشتركة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وتابع، ان "الاجتماع تطرق إلى موضوع حماية السفارات والبعثات، وأهمية ذلك وفقا للقوانين والأعراف الدولية التي تفرض على الدولة المضيفة لحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية".

من جهتها اصدرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، بيانا اوضحت فيه ان الاجتماع انبثقت عنه لجنة فنية تضطلع بمهمة التنسيق مع الجانب الأميركي لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركية خارج العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، ان "وزير الخارجية، فؤاد حسين، ترأس اجتماعا حضره مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وممثلو عدد من الجهات القطاعية العراقية المعنية بالملف الأمني".

وأضاف البيان، "وجرت أعمال الاجتماع في مقر وزارة الخارجية اليوم الخميس الموافق 15/ تشرين الأول/2020 انبثقت عنه لجنة فنية تضطلع بمهمة التنسيق مع الجانب الأميركي لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركية خارج العراق".

وأوضح: "وتعد اللجنة من مخرجات الحوار الستراتيجي المستمر بين الحكومة العراقية والحكومة الأميركية الذي جرت أعماله في واشنطن في /19آب/2020".

A.A

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