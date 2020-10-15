2020/10/15 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت لجنة الصحة والسلامة الوطنية، الخميس 15-10-2020 حقيقة وجود توجه فيها لإصدار قرار بإعادة الدوام في الدوائر بنسبة 100%.

وقال عضو اللجنة وكيل وزير الصحة حازم الجميلي لـ (بغداد اليوم) إن " لا صحة لما تداولته تقارير إعلامية بوجود توجه بإصدار قرار ملزم بإعادة الداوم بنسبة 100% بعد تخفيضه على إثر تداعيات خطر فيروس كورونا".

وأضاف أن " لا تعليمات جديدة بهذا الخصوص وربما يناقش في جلسة للحكومة لكن حالياً لا يوجد أي توجه".

وكانت تقارير إعلامية اشارت الى ان مجلس الوزراء سيصدر توجيها الاسبوع المقبل، لإعادة الدوام الرسمي لطبيعته بنسبة 100 في المئة.

وأضافت أن "التوجيهات ستتضمن الأخذ بنظر الاعتبار الاجراءات الصحية المقرة من قبل اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة خلال الدوام والتي تشدد على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي".

وكانت الحكومة العراقية قد علقت الدوام الحكومي في آذار/مارس الماضي، قبل أن تستأنفه بشكل جزئي في أيار/مايو الماضي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها للوقاية من فيروس كورونا.

ونفت وزارة الصحة، الاثنين (29 أيلول 2020)، رفع توصية إلى اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة بغية إعادة الدوام في مؤسسات الدولة بنسبة 100 بالمئة.

وذكرت الوزارة في بيان مقتصب تلقته (بغداد اليوم)، أننا "ننفي رفع توصية إلى اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة، لإعادة الدوام في مؤسسات الدولة بنسبة 100 بالمئة".

ومن جانب أخر، قال المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد للوكالة الرسمية، إن "قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الخاص بتحديد نسبة الدوام في مؤسسات الدولة هو 50 بالمئة".

واضاف، أن "اللجنة منحت الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين صلاحية تحديد نسبة الدوام حسب الحاجة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح حكومي بعد معلومات عن قرب صدور قرار ملزم بإعادة الدوام بنسبة 100%) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح حكومي بعد معلومات عن قرب صدور قرار ملزم بإعادة الدوام بنسبة 100%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).