وزير الرياضة الإيطالي يتهم رونالدو بخرق البروتوكول الصحي

2020/10/15 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

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اتهم فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بخرق البروتوكول الصحي على هامش سفره إلى البرتغال للمشاركة مع معسكر منتخب بلاده لمباراتي فرنسا والسويد والتي تعرض خلالها للإصابة بفيروس كورونا وهو ما تسبب في إبعاده عن المباراة الثانية التي أقيمت أمس وحسمها فريقه بنتيجة 3-0 بعدما شارك في التعادل السلبي ضد الديوك في دوري الأمم الأوروبية.

وأوضح الوزير في تصريحات لإذاعة راديو راي الإيطالي: " كيف سافر رونالدو والسلطات تحظر السفر إلى تورينو؟ أعتقد أن هناك انتهاكا للبروتوكول الصحي."

ونشر يوفنتوس بيانا أمس قال فيه: "عاد كريستيانو رونالدو إلى إيطاليا برحلة طبية مصرح بها من السلطات الصحية المختصة بناءً على طلب اللاعب وسيواصل عزله الذاتي في منزله".

واعتبر البعض أن هذا الأمر انتهاكًا آخر للقواعد المعمول بها، لكن مدير السلطة الصحية المحلية في تورينو روبرتو تيستي قال أن ما تم مع رونالدو بالكامل كان ضمن حقوقه..



وعلق قائلا: "لا أعرف التفاصيل الدقيقة لهذا الوضع، لكن القواعد تسمح لشخص ما بطلب رحلة خاصة مسجلة كرحلة طبية مع جميع السلطات المختلفة، يمكنه بعد ذلك ركوب سيارة إسعاف، ونقله إلى منزله للحجر الصحي لمدة 10 أيام على الأقل".

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