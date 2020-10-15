الصحة: الوضع تحت السيطرة حتى الآن ونسب الشفاء بالعراق من الأفضل عالمياً

2020/10/15 | 20:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأنت وزارة الصحة، الخميس، بأن الوضع

الصحي في العراق تحت السيطرة حتى الآن،

مشيرةً إلى أن نسب الشفاء في البلاد هي

"من الأفضل عالمياً"، فيما أكدت عدم وجود

لقاح معتمد ضد الفايروس حالياً.

وقال المتحدث با

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